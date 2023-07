O governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, deu o primeiro passo para tirar a cidade de Taipas, na região sudeste do Estado, do isolamento, com a assinatura da Ordem de Serviço para asfaltamento da TO-387, que liga o município à cidade de Conceição do Tocantins. A autorização foi dada nesta quinta-feira, 6, durante a programação dos Festejos do Divino Pai Eterno, padroeiro da cidade.

Considerada uma das prioridades para a população da região, a pavimentação da TO-387 liga os municípios de Taipas e Conceição do Tocantins, Natividade e também facilita o acesso para Brasília. A rodovia constitui também um meio de escoamento para pecuarista, barragistas e agricultores. O governador Wanderlei Barbosa disse que a ligação da cidade até Conceição do Tocantins é importante para para tido o sudeste.

“Essa obra é muito importante para o nosso Governo e para todo o Tocantins, por se tratar de um município que ainda não conta com ligação rodoviária por asfalto, as maiores mineradoras estão aqui, tem solo fértil, bom paraxsoja, milho e para criação de gado, mas infelizmente uma cidade como Taipas ainda não conta com ligação asfáltica”, pontuou o Governador ao pedir celeridade às obras.

O prefeito de Taipas, Silvio Romério Cardoso Ribeiro, classificou o ato como um marco histórico para o município. “Um dia histórico para a cidade e estamos muito gratos ao governador Wanderlei Barbosa pela iniciativa, que vai tirar a cidade do isolamento”, disse o Prefeito destacando as potencialidades do município. “Taipas conta com terras férteis e essa ligação por asfalto vai facilitar o escoamento da produção. Sem estradas de boa qualidade não há desenvolvimento, além de facilitar a mobilidade para quem quer se deslocar para outras localidades e também atrair investimentos”, frisou.

O presidente da Agência de Transportes e Obras (Ageto), Márcio Pinheiro, disse que o Governador quer agilidade na obra por se tratar de uma localidade que ainda não conta com acesso por estrada asfaltada. “Temos a falta de água nesse período de estiagem, mas vamos entregar em até dois anos”, assegurou.