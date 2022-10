da redação

Dentre os assuntos abordados, o Governador destacou a finalização dos 30 trechos rodoviários, que fazem parte do Plano de Recuperação, Pavimentação e Conservação das Rodovias, executado pelo Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). “Assumi esse compromisso de melhorar nossas estradas e, portanto, quero o empenho de todos responsáveis por essas obras para a conclusão delas em prazos estabelecidos pela nossa gestão”, enfatizou.

Além desses 30 trechos, o Governador adiantou que haverá mais investimentos para serviços de recuperação e manutenção de outras rodovias estaduais em 2023.

Wanderlei Barbosa disse, ainda, que pretende captar recursos federais para áreas prioritárias de sua administração, como a saúde, educação, infraestrutura, esporte e turismo, junto à bancada tocantinense no Congresso Nacional.

O Governador também indicou que pretende conseguir operação de crédito e, com isso, disponibilizar recursos para projetos. O Estado busca US$ 300 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e, assim destinar US$ 50 milhões para a Progestão, programa de incentivo financeiro aos sistemas estaduais para aplicação exclusiva em ações de fortalecimento institucional e de gerenciamento de recursos hídricos, e US$ 50 milhões para o Projeto de Modernização Fiscal do Tocantins (Profisco-TO).

Participaram da reunião os secretários de Estado da Fazenda (Sefaz), Júlio Edstron; Planejamento e Orçamento, Sergislei Silva de Moura; da Casa Civil, Deocleciano Gomes; Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), Márcio Pinheiro Rodrigues; da Educação (Seduc), Fábio Pereira Vaz; da Administração (Secad), Paulo César Benfica Filho; da Segurança Pública (SSP), Wlademir Costa Mota Oliveira; da Comunicação (Secom), Márcio Rocha; de Governo, Jairo Mariano; e o chefe de Gabinete, Marcos Camilo; além da presidente da Agência de Fomento do Estado do Tocantins (Fomento), Denise Rocha Domingues; do procurador-geral do Estado, Kledson de Moura Lima; e chefe do Estado Maior da Polícia Militar do Tocantins (PM), coronel Márcio Antônio Barbosa.