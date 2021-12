“Fiz questão de convidar os secretários da Administração, Bruno Barreto, do Planejamento, Sergislei de Moura, e da Casa Civil, Deocleciano Gomes, para me acompanharem aqui nessa entrega de equipamentos, para incumbi-los de fazer a discussão sobre essa correção salarial da Polícia Civil. Vocês foram os primeiros que nos procuraram e temos que dar essa resposta. São direitos que quero atender, mas quero estar dentro da lei. Nós vamos fazer o estudo junto com vocês e o que pudermos fazer, nós vamos fazer”, destacou o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, na manhã desta terça-feira, 21, durante entrega de veículos, armamentos e equipamentos para a Polícia Civil.

da redação

A cerimônia, realizada no auditório da Cidade da Polícia, contou com a presença de representantes de sindicatos e associações das mais diversas categorias que compõem a Polícia Civil, bem como vários policiais civis e os vereadores de Palmas, Moisemar Marinho e Jucelino Rodrigues.

O vereador Moisemar Marinho, que também é policial civil, ressaltou a necessidade de se fazer a correção salarial da categoria. “Hoje estamos num momento de resgatar a Polícia Civil. É uma satisfação estar sendo valorizado com equipamentos que são fundamentais para o exercício da profissão. Mas estamos há mais de 12 anos sem promoções, por isso fazemos um apelo para que olhe para o PCCS [Plano de Cargos, Carreiras e Salários] da Polícia Civil, pois não se trata de aumento de salário, é uma correção”, ponderou.

O delegado geral da Polícia Civil, Claudemir Luiz Ferreira, destacou que o mais importante é o material humano. “Receber armamentos, coletes e viaturas é importante. Mas o nosso material mais importante são esses policiais que estão aqui e tenho certeza que o senhor não deixará de atendê-los”, frisou.

Equipamentos

Sobre os equipamentos, o Governador destacou a importância de dar melhores condições de trabalho às forças de segurança. “Vamos continuar aparelhando, equipando a nossa polícia para exercer um trabalho de excelência, e principalmente, com liberdade de atuação. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem”, ressaltou.

O secretário de Segurança Pública, Wlademir Costa, destacou que os novos equipamentos vão refletir na qualidade dos serviços prestados. “Recentemente estivemos em Brasília recebendo diversos equipamentos e hoje o Governador está aqui para fazer a entrega para quem está na ponta. São equipamentos que trazem uma qualidade para a segurança pública para que a sociedade se sinta segura”, pontuou.

“A gente só tem a agradecer e ficamos muito felizes quando recebemos equipamentos para melhorar o nosso trabalho. Temos a determinação de entregar um bom trabalho à sociedade e isso só é possível, estando bem equipados” complementou a superintendente da Polícia Científica, Aldenes Bezerra.

Foram entregues 12 caminhonetes L-200 triton Mitsubishi, recebidas em função de termo de doação da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de 316 desktop, no valor de R$ 1.253.572; e 118 notebooks, no valor de R$ 447.012. Esses equipamentos são oriundos do Fundo Estadual de Segurança Pública, através do repasse fundo a fundo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Já em função da participação na Operação Hórus, oriundos da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), foram entregues: 30 kits de atendimento pré-hospitalar tático, destinados aos policiais que participaram do treinamento em atendimento pré-hospitalar tático; dois capacetes com proteção balística; dois binóculos de visão noturna; cinco pares de placa de proteção balística nível iiia; uma mochila para transporte de equipamentos de atendimento pré-hospitalar tático; uma maca de tecido.

E como legado da Força Nacional foram entregues: 35 pistolas beretta destinadas à Polícia Civil; oito pistolas beretta destinadas à Superintendência da Polícia Científica.