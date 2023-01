da redação

Na ocasião, Laurez Moreira relembrou a situação enfrentada pela área de Segurança Pública no Tocantins, em termos de efetivo policial, quando o governador Wanderlei Barbosa assumiu o Governo.

“Quando assumiu o Estado, o governador Wanderlei Barbosa encontrou o Tocantins em uma situação precária, em termos de policiais militares efetivos. Hoje será possível garantir a cada município no mínimo seis militares. Estas solenidades, que hoje marcou a formação de novos policiais militares para o nosso Estado, nos deixa com a certeza de que esse Governo está no caminho certo”, declarou o vice-governador.

O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Márcio Barbosa, agradeceu e garantiu que os novos soldados irão reforçar a segurança de todos os municípios tocantinenses.

4º BPM/TO – Polo Gurupi

Atualmente o 4º BPM/TO, polo Gurupi, é responsável por 17 municípios: Aliança, Alvorada, Araguaçu, Cariri, Crixás, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Peixe, Sandolândia, São Salvador, São Valério, Sucupira e Talismã.

Com a integração dos concluintes do CFP 2022, o 4º BPM/TO passa a contar com 143 novos soldados, que irão reforçar o policiamento em todos esses municípios integrantes do polo de Gurupi.

2º BPM/TO – Polo Araguaína

O 2ºBPM/TO, polo Araguaína, é responsável por 15 municípios: Araguaína, Aragominas, Araguanã, Carmolândia, Darcinópolis, Muricilândia, Piraquê, Santa Fé do Araguaia, Wanderlândia, Xambioá, Babaçulândia, Barra do Ouro, Campos Lindos, Filadélfia e Goiatins.