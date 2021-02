O vereador de Colinas do Tocantins, Augusto Agra, apresentou nesta semana um requerimento solicitando uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 05 membros, para no prazo de 120 dias, acompanhar, interrogar, investigar e dar parecer sobre suspeita de descumprimento do Plano de Vacinação contra Covid19, pela Prefeitura Municipal da cidade.

por Régis Caio

O motivo da comissão foi o caso repercutido nos meios de comunicação existentes no Estado que veicularam que no Município de Colinas do Tocantins não houve o cumprimento do Plano de Vacinação, tendo realizado a vacinação de pessoas que não compõe o grupo prioritário.

O Ministério Público do Estado do Tocantins, diante dos fatos, ingressou com ação judicial contra o Município de Colinas, o Prefeito Municipal e a Secretaria de Saúde, tendo sido proferida liminar para que sejam respeitadas a ordem de vacinação contra covid-19 dos grupos prioritários que necessitam da efetiva preferência.

“É necessário que o Poder Legislativo tome posse da sua posição e utilizando-se dos mecanismos adequados faça o seu papel enquanto órgão fiscalizador, e defensor dos anseios da sociedade”, destacou o vereador Augusto Agra.

O Portal Atitude entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Colinas, que informou que ainda não foi notificada e aguarda para dar posicionamento sobre o assunto.