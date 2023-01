da redação

O reforço das forças de segurança do Estado era um compromisso do governador Wanderlei Barbosa. Já o novo concurso da corporação vai destinar 50 vagas para oficiais e 600 vagas para praças.

O Curso de Formação de Praças foi realizado nas modalidades educacionais com instruções presenciais e a distância, distribuídos em quatorze cidades polos e 25 turmas, em todas as regiões do Estado.

A formação teve duração de dez meses e carga horária de 1064 horas/aulas, sendo que o militar foi certificado com diploma de nível superior ‘Tecnólogo em Segurança Pública’. Este curso somente se tornou viável pela parceria entre a PM do Tocantins e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), por meio de suas plataformas e sistemas, que viabilizou a padronização de instruções em todos os polos. Inicialmente contou com a inclusão de 1.000 alunos, tendo ao final concluído 958 formandos.

Durante a cerimônia o governador Wanderlei Barbosa ressaltou que a formatura constituiu um momento de alegria para os formandos e para a população tocantinense, que a partir de agora passa a ser melhor servida. “Nós vamos levar mais policiais com viaturas, armamento e equipamentos de segurança para proteger a população do nosso Estado”, afirmou o Governador.