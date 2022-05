Durante comemoração do 28° aniversário de Pugmil o governador Wanderlei Barbosa falou ao Portal Atitude sobre parcerias com os municípios na realização de eventos como as Exposições Agropecuárias, temporada de praia e, como não poderia ficar de fora comentou sobre o processo eleitoral deste ano destacando as conversas com os deputados e a senadora Kátia Abreu.

por Wesley Silas

O governador estava acompanhado dos deputados Eduardo do Dertins, Ricardo Ayres e do Deputado Federal Carlos Gaguim. Em Pugmil, Wanderlei Barbosa anunciou a liberação de R$ 2 milhões para implantação de ruas e avenidas no município e falou que fará investimentos para as exposições agropecuárias dos municípios do estado. Quero estar presente em Gurupi e demais cidades que estão realizando essa festa”.

Momento Político do Tocantins

O governador falou sobre o momento político do Tocantins. “O momento é de preparação, os partidos estão se organizando, eu ainda não fiz uma agenda política e sim institucional. Nas minhas caminhadas eu encontro com os vereadores, prefeitos e a população e na hora certa vamos fazer política e buscar com que o estado ande e tenha uma boa gestão”.

Relacionamento com deputados e Kátia Abreu

“Nosso relacionamento é bom, pois fazemos a política da boa vizinhança, não precisamos para ganhar um projeto pisar nas pessoas e meu relacionamento com a senadora sempre foi bom. Estamos nos alinhando e a senadora é uma parceira de gestão”, relatou.

Codevasf

Barbosa comentou ainda sobre supostas suspensão do Tribunal de Contas da União (TCU) de pavimentação de recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf). “Avalio com preocupação, eu gostaria que os recursos viessem para o Tocantins e quanto mais recursos melhor para nossa população, mas fico preocupado, pois quero que seja feito de maneira coerente e com honestidade, da forma legal e com segurança jurídica”.

Obras do Hospital Geral de Gurupi

“Vamos entregar a obra com perfeição, vimos algumas falhas como no piso, mas já estamos corrigindo. Gurupi é um polo para o sul do estado e o hospital será com qualidade. A segunda etapa vamos fazer em breve e não parar a obra”.

Temporada de praias

“Vamos ajudar sim. Os municípios já tem solicitado apoio e estrutura como som e palco para esses eventos e queremos contribuir com o turismo nas cidades que realizarão suas temporadas e faremos todos os esforços para atender essa demanda”, finalizou.