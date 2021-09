Ainda segundo o ministro Rogério Marinho, de 2018 até o presente ano, já foram entregues 1 milhão de moradias em todo o país.

da redação

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ressaltou que o governo federal tem planos para levar unidades habitacionais para todo o país. “Nosso Ministério tem, hoje, mais de 25 mil obras, em cerca de 5 mil municípios brasileiros, porque o nosso Ministério tem uma missão, que é diminuir as desigualdades regionais. Nós colocamos a nossa atuação a serviço dos brasileiros que mais precisam”, finalizou.

O governador Mauro Carlesse participou da cerimônia de entrega junto com o ministro Rogério Marinho e a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro. “Nós já temos o recurso, temos as áreas que serão destinadas e, principalmente, nós temos essa vontade de atender a população que precisa de moradia. Então, o próximo passo será ir a Brasília [DF] para alinhar tudo com o ministro e, em breve, poder anunciar mais 10 mil moradias para o Estado do Tocantins”, ressaltou o governador, durante seu pronunciamento.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, comemorou a entrega das casas e destacou que o trabalho do poder público é retornar para a população, em benefícios, o dinheiro pago em impostos. “Essas casas são frutos dos impostos que cada cidadão paga e ele deve voltar para a população da melhor maneira possível, que é fazendo justiça social. E a casa própria continua sendo o maior sonho do brasileiro e foi esse sonho que realizamos hoje para 500 famílias”, finalizou.

Jardim Vitória II

O empreendimento Jardim Vitória II faz parte do programa Casa Verde e Amarela e recebeu investimento no valor de R$ 40 milhões, por meio de uma parceria entre o município e o Governo Federal. Cada lote possui 180 m², com uma casa de 44,58 m² de área construída dividida em dois quartos, sala integrada à cozinha, banheiro e área de serviço.

Emocionada, a dona de casa Vera Lúcia Veras, de 24 anos, destacou que se possível mudará para a nova casa ainda nesta quarta-feira, 29, com os quatro filhos. “Só de saber que eu não terei mais que pagar aluguel é uma felicidade muito grande. Eu havia ficado como suplente em um outro projeto habitacional e as pessoas falavam, para mim, que eu não ia ser chamada. Graças a Deus, eu fui contemplada e isso, para mim, é uma vitória. Se tudo der certo, eu me mudo hoje mesmo para cá, tenho até uma amiga que disse que vai pagar minha mudança”, comemorou.

Presenças

Participaram do evento também o senador Eduardo Gomes, os deputados federais Carlos Gaguim e Dorinha Seabra; e demais autoridades locais.