Segundo o aviso, a usina vem operando normalmente seguindo os despachos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Só que com a chegada do período chuvoso, como ocorre todos os anos, podem ocorrer oscilações na vazão.

O aumento do volume na zona de influência da UHE de Lajeado pode ser sentido, inclusive em Palmas. Na Praia da Graciosa, por exemplo, o nível da água subiu e avançou sobre a faixa de areia.