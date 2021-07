Share on Twitter

Na manhã de hoje, 04, a Universidade de Gurupi – UnirG realizou o vestibular da segunda turma de Medicina, em Paraíso do Tocantins, com a presença de candidatos de diversas regiões do País. A avaliação foi aplicada em quatro locais, das 09 às 13h.

da redação

Mais de 700 pessoas realizaram as provas, com 12 candidatos disputando uma vaga na ampla concorrência, e 22 candidatos disputando uma vaga na cota escola pública.

O presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda, a Reitora da UnirG, Drª Sara Falcão e o vice-reitor, Me. Jeann Bruno Ferreira, acompanharam a chegada dos candidatos e o trabalho das equipes coordenadoras.

Durante a aplicação das provas, todos os candidatos e servidores tiveram que cumprir as orientações previstas no protocolo de prevenção de novos casos de Covid-19. Em cada local de prova, equipes fizeram aferição de temperatura, higienização das mãos, sendo obrigatório ainda o uso de máscara.

Todos os participantes também passaram pelos detectores de metais, e a Polícia Civil fez a coleta de impressões digitais dos candidatos.

A responsabilidade pela elaboração e aplicação das provas do certame é da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, da Universidade do Rio de Janeiro (Funrio).

“Essa Instituição está responsável por todo o processo de elaboração e aplicação das provas, inclusive pela contratação dos colaboradores. Isso resultou em economia, mantendo a segurança do certame. A Funrio possui larga experiência na realização de concursos, o que traz ao nosso vestibular qualidade, confiança e credibilidade”, explica o presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda.

“A aplicação das provas ocorreu de forma satisfatória, sem intercorrências. Tivemos poucos candidatos ausentes e estamos satisfeitos com o andamento dos trabalhos esse processo seletivo. Estamos felizes com mais uma turma de novos alunos de Medicina que está sendo formada, neste vestibular, para a cidade de Paraíso do Tocantins”, frisou a Reitora Drª Sara Falcão.

Os preparativos para receber os primeiros acadêmicos do novo campus seguem de forma acelerada. “Amanhã já começa a Semana de Planejamento, quando os docentes serão treinados. Os servidores técnico-administrativos também passarão por qualificação para que, a partir de 20 de julho, já iniciem as atividades e recebam os novos estudantes”, explica o vice-reitor Me. Jeann Bruno Ferreira.

O gabarito preliminar deverá ser divulgado hoje, 04, a partir das 18h e o resultado preliminar está previsto para 29 de junho. As aulas terão início em 02 de agosto.

Mais informações podem ser obtidas no site http://unirg.edu.br/vestibular/gurupi