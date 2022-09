Da redação

“Nos foi repassado que o passageiro do banco dianteiro estava em óbito, e o condutor do veículo em estado instável, inconsciente, com ferimentos na face e crânio. Montado o palco de ferramentas, realizamos a retirada das portas do veículo com auxílio do motor desencarcerador o que permitiu acessar o condutor que foi retirado pela equipe e entregue aos cuidados da equipe de suporte avançado do SAMU”, informou os militares.

Já a outra vítima que veio a óbito foi levada para o IML de Gurupi.