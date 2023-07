Ele bateu de frente com um carro branco que seguia sentido de Miranorte a Miracema. O impacto deixou os veículos destruídos.

O motorista do carro preto foi encontrado morto pela equipe da PM. Os ocupantes do outro veículo ficaram feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com lesões leves.