A Investco, empresa responsável pela gestão da Usina Hidrelétrica de Lajeado, informou por meio de nota que as comportas estão abertas desde meados de dezembro, devido ao aumento das chuvas na bacia do rio Tocantins e que a quantidade de água que escoa por seus vertedouros é a mesma que ingressa por meio da chuva, um fenômeno natural sobre o qual a usina não têm nenhuma influência.

A empresa informou ainda que as vazões continuam chegando em números muito altos ao lago de Palmas, o que fará com que ao longo de todo dia de hoje (28/12/2021) os níveis se mantenham abaixo da Usina. Assim que os níveis de entrada no lago forem baixando a Usina irá reduzindo as vazões, e consequentemente os níveis abaixo da Usina.

Ainda assim, a UHE Lajeado tem mantido a Defesa Civil e as Prefeituras de suas áreas de abrangência informadas de quaisquer incrementos de vazão detectados e orientam a população que reside ou visita as praias abaixo da usina a ficarem atentas à elevação do nível da água e evitarem o banho na região. A Investco acrescenta que a hidrelétrica segue operando segundo as orientações do Operador Nacional do Sistema (ONS).

Vale lembrar que a usina de Lajeado ocupa a segunda posições na avaliação da Agência Nacional de Energia Elétrica que ranqueia as melhores hidrelétricas do Brasil. Ela obteve nota máxima do órgão regulador no critério de segurança.

Atualizações de hoje 28/12/2021

