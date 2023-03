Share on Twitter

da redação

O homem, que é do Rio de Janeiro, estava conhecendo o Tocantins com a esposa e a filha. A morte aconteceu pouco depois das 6h de domingo (26), quando ele participava de um passeio com a filha e um guia turístico. Conforme os bombeiros, o ponto em que o homem passou mal fica a uma altura de 2 mil metros de altitude.

Ele recebeu os primeiros cuidados por parte do guia por volta das 6h15, quando começou a passar mal. O profissional tem treinamento para esse tipo de situação. Quando a equipe chegou ao local, o idoso estava deitado em um banco e ainda tinha sinais vitais.