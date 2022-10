Trabalhando pela garantia da ordem nas Eleições 2022, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do TRE-TO atuou durante todo o fim de semana do pleito em regime de plantão na sede do Tribunal. Ao todo 10 instituições fazem parte do órgão instituído para promover a segurança e a liberdade ao eleitor para o exercício do voto.

O presidente da GSl, juiz José Maria Lima, afirmou que o Gabinete acompanhou todas as ocorrências relativas à segurança e inteligência durante as eleições. “O Gabinete de Segurança Institucional iniciou suas atividades a partir das 7h e, durante todo o dia, tivemos informações de algumas ocorrências, contudo, a maioria delas, desde já, costumeiras e que de nenhuma forma macularam o processo eleitoral. Portanto, posso confirmar que tudo transcorreu com a maior normalidade e de forma pacífica no estado do Tocantins”, disse o juiz.

Saiba mais sobre a atuação de cada instituição:

Ministério Público Federal

Procurador Regional Eleitoral do Tocantins, João Gustavo de Almeida Seixas: “O Ministério Público Eleitoral atua como guardião da ordem democrática, então ele participou das eleições fiscalizando todo o pleito, colaborando com a segurança pública, ajuizando as ações que são necessárias para garantir a lisura do pleito e a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Nós atuamos com a Procuradoria Regional Eleitoral em Palmas e todos os promotores eleitorais do interior, e também, aqui na capital, fiscalizando todo o processo eleitoral que vai desde a época antes da propaganda, dos registros, das convenções partidárias e até a diplomação. Nós estamos muito satisfeitos que tudo tenha ocorrido com maior tranquilidade e que tivemos eleições muito pacíficas e, com certeza, refletirão a vontade do povo.”

Exército Brasileiro – 22º Batalhão de Infantaria

1º Tenente Jorge Alexandre de Souza Pavone: “Estou como oficial de ligação do 22º Batalhão de Infantaria junto ao GSI. Eu estou ligado ao comandante do Batalhão, então, qualquer demanda que o Gabinete precisou nós resolvemos imediatamente. E qualquer situação que ocorreu a gente esteve aqui para poder sanar da forma mais rápida possível. O Exército Brasileiro atuou nessas eleições, no Tocantins, com cerca de 500 homens nos municípios de Miracema, Itacajá, Pedro Afonso e Goiatins. Ficamos em 12 aldeias indígenas para garantir a segurança e tranquilidade da votação.”

Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Agente Márcio de Resende Melo: “O papel da PRF foi garantir principalmente a fluidez do trânsito e permitir que os eleitores cheguem aos locais de votação sem nenhum problema. E também, ao mesmo tempo, nós combatemos os crimes eleitorais que poderiam ter ocorrido nas rodovias eleitorais. Nestas eleições a gente reforçou o efetivo com cerca de 50 policiais, além do efetivo normal nas rodovias.”

Polícia Federal

Delegado chefe da Delegacia de Defesa Institucional Marcelo Dutra: “A PF é a polícia que atua, com exclusividade, nas demandas da Justiça Eleitoral. Esse período agora foi um período de suma importância das nossas atividades. Trabalhamos com um efetivo 100% empregado, 70% dele foi destinado para o interior do estado e o restante está aqui na capital atuando. Nesses últimos dias nós fizemos um patrulhamento ostensivo na busca de reprimir crimes que poderiam ter ocorrido nas vésperas das eleições. Então, ficamos totalmente empenhados e alinhados com as diretrizes do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins para que as eleições ocorressem da forma mais transparente e idônea possível.”

Polícia Civil

Delegado Jéter Aires Rodrigues: “O papel da Polícia Civil durante as eleições foi um papel supletivo. O papel primordial é da Polícia Federal, mas onde não há órgãos da PF, a Polícia Civil atua. Nós trabalhamos com vários servidores espalhados por todas as cidades do Tocantins. Equipes volantes nas regionais, as unidades de central de atendimentos ficaram todas abertas durante 24h. Foram escalados cerca de 419 policiais civis para atuarem exclusivamente nessas eleições.”

Divisão de Inteligência do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Tocantins (NIS-TJTO)

Chefe da divisão e delegada de polícia Milena Lima: “O Tribunal de Justiça, mais uma vez, apoiou as atividades desenvolvidas pelo TRE-TO nas Eleições 2022. O nosso papel é fornecer a parte de atividade de inteligência do Poder Judiciário. Trabalhamos com uma equipe reforçada que atendeu a demanda.”

Polícia Militar

Coronel PM Marizon Mendes Marques: “A Polícia Militar tem a missão de fazer o trabalho preventivo de policiamento ostensivo apoiando os órgãos do sistema eleitoral para garantir ao cidadão que ele possa exercer o seu livre direito ao voto com tranquilidade. Nós estivemos com 3.300 homens distribuídos em todos os municípios do estado. Fizemos esse policiamento ostensivo em todos os locais de votação para garantir que o eleitor pudesse ter um pleito tranquilo.”

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins

Tenente Coronel BM Andreya de Fátima Bueno: “O Corpo de Bombeiros Militar continuou preservando a segurança da comunidade e também do meio ambiente com as nossas ações que são habituais. Além delas, empregamos um efetivo extra que fez rondas em locais de votação. O nosso efetivo atual foi de 85 militares e mais de 40 viaturas. Por 40 viaturas, eu quero que a gente entenda que foram não somente aquelas que estão ativadas, mas aquelas que ficaram disponíveis como as embarcações, caminhão tanque e tivemos um reforço de mais 20 militares que estiveram efetivamente atuando nas eleições na forma de ronda e/ou atuação.”