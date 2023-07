Conforme os dados da GPSANT, de 01 de janeiro a 27 de julho de 2023, o Estado do Tocantins já registrou 2.243 notificações. Destes números, 1.671 aconteceram com homens e 572 com mulheres. Entre as faixas etárias, as maiores notificações se dividem nas idades de 20 a 29 anos (596), 30 a 39 anos (447) e 40 a 49 anos (396).

Sobre os óbitos, nos sete primeiros meses de 2023, o Tocantins registrou 250 óbitos, sendo 196 homens e 54 mulheres. Os tipos de vítimas são: motociclistas (121), outros (57), ocupante de automóvel (41), pedestres (22) e ciclistas (9). Entre as faixas etárias, as maiores notificações se repetem nas idades de 20 a 29 anos (56), 30 a 39 anos (49) e 40 a 49 anos (46).

Programa Vida no Trânsito

Para conscientizar a população, foi instituído, em 2010, pelo Ministério da Saúde (MS), o Programa Vida no Trânsito (PVT), dentro das diretrizes de uma ação global coordenada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Tocantins, o PVT existe nas cidades de Palmas e Araguaína e tem como foco a redução dos acidentes, no qual afeta diretamente no Sistema Único de Saúde (SUS) e figuram entre as principais causas de mortes e internações hospitalares no Brasil, gerando altos custos para os cofres públicos.