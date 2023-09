O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (12) por volta das 21h. Todos os mortos estavam na caminhonete. O casal ficou preso às ferragens e os três menores foram lançados para fora do veículo e todos morreram no local.

As vítimas tinham saído de Paraíso com destino a Palmas. As imagens feitas no local mostram a caminhonete totalmente destruída. Os bombeiros foram chamados para retirar o casal das ferragens.

O caminhão viajava no sentido contrário. O motorista também precisou receber atendimento médico e foi levado para hospital em Palmas.

A batida deixou os dois sentidos da rodovia interditados formando filas que seguiram até o início da madrugada. Um vazamento de óleo diesel precisou ser contido pelos Bombeiros com pó de serragem para evitar mais acidentes.