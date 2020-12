Tom Lyra vai representar o estado em Fórum de Turismo

O governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), representado por Tom Lyra, presidente do órgão e secretário de Indústria, Comércio e Serviços, estará presente na 100ª reunião ordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). A retomada do setor, tão prejudicado pela pandemia do novo coronavírus, é o tema central do encontro.

O evento acontece nesta quarta, 9, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, com presença confirmada de 12 gestores estaduais, representantes do Ministério do Turismo (MTur) e outras entidades. A realização de uma das reuniões do Fórum no Tocantins será defendida por Tom Lyra, que ressalta a atuação do presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, que é vice-presidente da entidade, em levar esta edição a Goiânia.

A programação começa com apresentação do balanço das ações e resultados de 2020, bem como discussão das estratégias para o próximo ano. Em seguida, o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, fará um pronunciamento sobre a prorrogação do acordo com o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para redução do ICMS do querosene, além de estratégias conjuntas com os estados.

Marta Feitosa, responsável técnica pelo Turismo na Confederação Nacional de Municípios, vai tratar do desenvolvimento municipal do setor. Hercy Ayres Filho, chefe de gabinete do MTur, apresentará o balanço das ações do Ministério, enquanto o secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França Cordeiro, vai tratar do Plano de Retomada e da verba descentralizada de promoção nacional e internacional.

“Todo os assuntos em pauta são de grande relevância para o Governo do Estado, que tem atuado fortemente no fortalecimento de toda a cadeia econômica regional e dos municípios com potencial turístico”, pontua Tom Lyra, enfatizando que a missão da Pasta é levar ao governador Mauro Carlesse projetos consistentes para o desenvolvimento turístico do Tocantins.

Fornatur

O Fórum foi criado em 2000 para ser um colegiado dos secretários de Estado de Turismo ou presidentes de órgão estaduais de Turismo. O objetivo é que a instância delibere sobre temas relevantes para o setor, incorporando as demandas estaduais, regionais e nacionais. O presidente do Fornatur tem assento no Conselho Nacional do Turismo e atua junto a este órgão na elaboração e implantação do Plano Nacional do Turismo e na discussão dos principais programas e projetos do setor.