Da redação

Tom Lyra também abordou a missão, a visão e os projetos futuros do turismo da prefeitura de Palmas e fez um panorama do estado estado como um todo , deu exemplos de personalidades amigos que são diplomadas pela ESG, como os além de mencionar trabalhos de pesquisa produzidos na Escola.

“Tudo o que se estuda na ESG é de natureza exclusivamente acadêmica, disse ele . Embora a Escola apresente relevantes contribuições acerca de temas estratégicos para o país, como o turismo a pesca esportiva e o próprio estado do Tocantins , aqui não se formulam políticas, mas apresentam se subsídios a cada formulador de política, fruto de estudo de nossos brasileiros e nossas brasileiras, civis e militares que se propõe estudar na ADESG”, salientou o palestrante Tom Lyra.

Ao final do evento, foi aberto um espaço para perguntas e, em seguida, o palestrante ressaltou a importância da contínua troca de informações entre as instituições. “Agradeço a oportunidade que o Marcelo Perin e Cesar me proporcionaram de palestrar para as senhoras e os senhores neste evento tão significativo. Não podemos desperdiçar nenhuma ideia, pois dessas ideias surgem as oportunidades. Devemos manter essa relação acadêmica, essa troca de conhecimento e a divulgação deste trabalho, oriundo do estudo de civis e militares dos diversos rincões do país. Quanto mais pessoas pensarem ADESG, pensarem Brasil, estaremos mais próximos do crescimento do nosso país e do nosso amado Tocantins ”, concluiu o ex vice-governador e palestrante Tom Lyra.