Wandell Lyra, irmão do Secretário estadual da Indústria e Comércio, Tom Lyra, faleceu vítima da Covid-19 nesta segunda-feira, 22, em Palmas.

Da redação

Por meio de nota Tom Lyra lamentou a morte do irmão. “Entre nós que ficamos, seguimos permanece muita angústia e muita saudade”, disse.

Confira a nota na íntegra

A morte pela Covid-19 é, a meu ver, a maior dor do mundo. Saber que seu irmão morreu, mas você não pôde se despedir é desolador. Tudo é desespero. Entre nós que ficamos, seguimos permanece muita angústia e muita saudade. Eu, particularmente, apesar das inúmeras diferenças, perdi um grande herói! O irmão que me levou para São Paulo e me abriu as portas do mundo.

Ouso dizer que tive um dos melhores irmãos do mundo. Um ser humano de luz e de coração gigante. Dói tanto dizer adeus nesse dia… E o meu desejo é de que as memórias confortem nossa alma.

Meu querido irmão Wandell Lyra, sua missão na Terra foi completada. Agora, seu brilho iluminará o céu. Nunca se esqueça, aonde você estiver aí no plano superior, que o amor que compartilhamos entre nós, irmãos, será nosso maior amparo nesse momento de grande dor.

Vai em paz, meu querido irmão. Seus dias de luta acabaram. A saudade dói e continuará doendo, mas tenho certeza que nós, seus irmãos, estaremos conectados contigo pelo coração.

A morte nos separa, mas o nosso amor não permitirá esquecer de você.

Meu irmão, descanse em paz. Sua passagem pela Terra foi uma grande inspiração para mim e todos os seus e você sempre continuará vivendo em meio as nossas lembranças.

Chegou a hora da nossa última despedida, meu irmão. Chegou a hora que nenhum de nós queria ter que enfrentar. Saber que não voltaremos a enxergar seu sorriso, que não mais ouviremos sua voz e nem sentiremos os seus abraços… essas realidades são crueis para nós, que éramos sete.

Queria poder voltar atrás e parar o tempo para você continuar aqui conosco. Queria ter mais tempo ao seu lado, fazer e dizer tudo que não fizemos e dissemos. Queria que você não tivesse partido para sempre e que visse os seus netos crescerem.

Dói o coração, dói a alma e o corpo, mas com amor e a certeza que tivemos o melhor irmão do mundo, hoje não digo adeus, digo até já. Descanse em paz, meu irmão.

Meu irmão, como eu queria te abraçar e que você ouvisse minha voz dizendo que tudo ficaria bem. Estou com tanta dor, tanta impotência pela sua solidão na UTI. É tanta angústia de não ter podido fazer mais. Apesar disso, somos gratos a cada profissional da saúde que estiveram cuidado de você. Aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todos que estiveram, nosso muito obrigado. Nosso Coração está de luto!

Não digo adeus, meu irmão, porque sei que um dia todos nós vamos nos reencontrar. Nosso coração sofre de saudade.

Vá em paz!

Amamos você!

Tom Lyra