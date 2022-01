O anúncio foi feito pelo assessor de comunicação do senador Eduardo Gomes no ministério da defesa junto com o diretor do Programa Calha Norte, general Ubiratan Poty.

Por Wesley Silas

No último dia 30 (o general) publicou no Diário Oficial da União a inclusão de todos os municípios do Tocantins no programa Calha Norte. Inicialmente nós tínhamos 48 municípios contemplados e agora nós temos este novo aporte de recurso no valor de R$ 30 milhões feitos pelo senador Eduardo Gomes e viemos aqui tratar do início dos projetos e agradecer ao general pelo empenho”, disse Cleyton Aguiar.

O Projeto Calha Norte, cujo título integral é “Desenvolvimento e segurança na região ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas: Projeto Calha Norte”, é um programa de desenvolvimento civil e militar na Região Norte do Brasil.

Também busca a promoção do desenvolvimento sustentável; a ocupação de vazios estratégicos; a melhoria do padrão de vida das populações; a modernização do sistema de gestão municipal e o fortalecimento das atividades econômicas estaduais e municipais da região onde atua.