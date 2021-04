Share on Twitter

Nesta sexta-feira (23), o Tocantins confirmou 837 novos casos de coronavírus, sendo 76 diagnósticos feitos nas últimas 24 horas. A Secretaria Estadual de Saúde também registrou 12 novas mortes por Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico, o estado passou a acumular 155.939 diagnósticos e 2.440 óbitos.

Da redação

Os pacientes que não resistiram tinham entre 46 e 89 anos. As mortes ocorreram entre 14 de março e 22 de abril.

Araguaína foi a cidade que mais registrou novos diagnósticos nesta sexta-feira, 154 no total. O município segue como o segundo mais afetado no estado, com 26.291casos de coronavírus e 348 mortes.

Palmas registrou 119 novos casos. A capital é a cidade mais afetada pela Covid-19, acumulando 37.932 infectados e 446 óbitos, desde o início da pandemia.

Já Gurupi, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi informou que até às 14 horas desta sexta-feira, 23, foram confirmados 21 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo oito mulheres com idades entre 19 e 69 anos; e 13 homens com idades entre 06 meses e 73 anos.

Todos os 139 municípios do Tocantins têm casos confirmados da doença.