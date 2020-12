Técnica de Enfermagem é agredida em Hospital Regional de Porto Nacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO) manifestou uma nota de repúdio ao ato de violência praticado contra a Técnica de Enfermagem.

Por Régis Caio

A servidora da unidade foi agredida verbal e fisicamente na noite de domingo (13), durante seu plantão no Hospital Regional de Porto Nacional.

A técnica de enfermagem foi atingida na cabeça com um capacete. As agressões partiram da irmã de uma paciente que estava sendo atendida na sala de emergência.

“Agredir profissionais de saúde não soluciona nenhum dos problemas de atendimento, seja ele no setor público ou privado, além de ser um total desrespeito aos profissionais”, destacou a nota de repúdio divulgada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO).

Confira a nota na íntegra

O Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren/TO) vem a público manifestar o seu repúdio ao ato de violência praticado contra a Técnica de Enfermagem do Hospital Regional de Porto Nacional, que foi agredida verbal e fisicamente na noite de domingo (13/12/2020), durante seu plantão. Consideramos inadmissível todo e qualquer ato de violência.

O Coren-TO manifesta sua indignação diante desse fato, tendo em vista que os profissionais de enfermagem estão lutando diante de um cenário desafiador de pandemia lutando a favor de salvar vidas.

Segundo informações, a profissional, de 58 anos, lotada no Pronto Socorro do Hospital Regional de Porto Nacional, foi atingida na cabeça com um capacete. As agressões partiram da irmã de uma paciente que estava sendo atendida na sala de emergência.

Agredir profissionais de saúde não soluciona nenhum dos problemas de atendimento, seja ele no setor público ou privado, além de ser um total desrespeito aos profissionais que disponibilizam seu conhecimento e força de trabalho em prol de cuidar da saúde e bem-estar dos pacientes.

Ao se solidarizar com toda equipe de Enfermagem do Hospital Regional de Porto Nacional, em especial a profissional agredida, o Coren-TO externa sua intolerância a toda e qualquer violência, sobretudo a sofrida pelos profissionais da Enfermagem no exercício de sua função.

Mais uma vez afirmamos que tais atos de violência devem ser combatidos pelo poder público, responsável pela segurança de todos os cidadãos, e também pelo contratante. O Conselho de Enfermagem solicita que as autoridades da segurança pública apurem o ocorrido e que a agressora seja responsabilizada pelos seus atos.

A ENFERMAGEM MERECE RESPEITO!