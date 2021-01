Pedido é baseado em recomendação do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas.

DA REDAÇÃO

O Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO), por meio da 6a Relatoria, de titularidade do conselheiro Alberto Sevilha, enviou ofício à Secretaria Estadual da Saúde no início da manhã desta terça-feira, 19. A Corte requer, em um prazo de três dias, as respostas para os seguintes questionamentos:

1) O estoque atual de oxigênio é suficiente para atender a uma

demanda urgente, se ocorrer algo semelhante ao Estado do

Amazonas?

2) Considerando a alta de casos, há número suficiente de profissionais

da saúde para atender à população?

3) Quais diligências estão sendo tomadas para evitar que aconteçam

problemas semelhantes aos enfrentados no Amazonas?

4) Qual é a situação dos contratos com empresas que fornecem

oxigênio para o Governo do Estado?

5) Considerando que o Governo Federal já estabeleceu o cronograma

de imunização, consulta-se se o respectivo Estado possui

quantidade suficiente de seringas.

O envio do documento levou em consideração a recomendaçãonº 1/2021 do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), emitida para “atuação diante do aumento no número de casos de Covid-19 e o colapso do sistema de saúde no estado do Amazonas.”