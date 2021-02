Nesta segunda-feira (08) um ônibus saiu da pista da BR-153 e foi parar no meio do mato no trecho entre Talismã e Alvorada, no sul do Tocantins.

da redação

De acordo com a Defesa Civil de Talismã o veículo levava 26 passageiros e dois motoristas e ninguém se feriu no acidente, apenas danos materiais. As causas do acidente não foram divulgadas, mas chovia no momento da saída de pista.