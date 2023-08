da redação

O governador agradeceu o presidente Luiz Inácio da Silva, ao ministro Rui Costa, e toda sua equipe por atender às solicitações do Governo do Tocantins destinando um total de R$ 800 milhões de investimento por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Quero agradecer ao presidente e ao ministro por terem atendido grande parte das nossas demandas solicitadas a União, e ter destinado recursos para o processo do seu planejamento de trechos rodoviários principalmente em BRs que atravessam o Estado do Tocantins em alguns pontos essenciais. Assim como o Hospital Maternidade de Araguatins, e a construção de pelo menos cinco escolas de tempo integral “, comentou.

Na ocasião, o Ministro Rui Costa fez o convite virtualmente ao governador Wanderlei Barbosa para estar presente na cerimônia de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, no próximo dia 11 de agosto, no Rio de Janeiro. O governador confirmou presença.

Recursos garantidos

O Governo Federal, por meio do PAC, destinou R$ 493 milhões para pavimentação da BR-010, que liga o município de Paranã ao estado de Goiás; R$ 130 milhões para a construção do Hospital Maternidade de Araguatins; R$ 145 milhões para realizar a obra na BR-235, que liga Guaraí a Pedro Afonso; e R$ 180 milhões para construção de escolas em tempo integral.

O Secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes Filho, externou seu contentamento com o Governo Federal naquilo que é de interesse da sociedade tocantinense e por ter atendido boa parte das solicitações realizadas pela gestão estadual. “Saimos dessa reunião com um saldo extremamente positivo para o Estado do Tocantins, pois o Governo Federal atendeu boa parte das reivindicações prioritárias que o governador Wanderlei Barbosa encaminhou. De imediato serão atendidos já as quatro principais propostas, então percebemos que é uma sinalização que a União tem dado naquilo que é de interesse da sociedade tocantinense”, destacou Deocleciano Gomes.

Já o secretário do Planejamento e Orçamento do Tocantins (Seplan), Sergislei de Moura, destacou que a BR-010 é provavelmente o maior trecho financiado pela PAC e que a previsão de início da pavimentação será em 2024. “Inicialmente aqui ficou estabelecido que o maior trecho hoje de recuperação que vai ser financiado com esse novo PAC é a pavimentação do trecho que sai do estado de Goiás até a cidade de Paranã, no Tocantins. Um trecho que já tem uma previsão, já tem projeto, tem licenciamento ambiental. Então provavelmente as obras se iniciam a partir de 2024”, comentou o secretário Sergislei.