Após a batida a vítima acabou caindo embaixo do caminhão e teve o crânio esmagado. Ainda não há informação do que causou o acidente.

Outro acidente que ocorreu na região foi quando um motorista ficou ferido após uma carreta tombar neste domingo (6) em Cariri do Tocantins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima ficou presa às ferragens, mas foi socorrida. O veículo e a carga de peças de móveis foram danificados.

Ainda no domingo foi registrado outro acidente na BR-153 entre as cidades de Figueirópolis e Alvorada, no sul do estado. Conforme o Corpo de Bombeiros um carro capotou e saiu para fora da pista, quatro pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Elas foram socorridas e não correm risco de morte.