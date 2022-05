Conforme a empresa Ecovias do Araguaia, responsável pelas obras, no Tocantins a recuperação da malha asfáltica será realizada entre os municípios de Figueirópolis e Alvorada do km 720 ao 750 da BR-153.

Durante os bloqueios, previstos para ocorrer de forma alternada, entre 6h e 18h, de acordo com o tipo de serviço a ser realizado, o fluxo do trânsito será intercalado entre pista sul e norte. Em todos os trechos, as intervenções estão programadas para ocorrer nas duas direções da rodovia e serão feitas alterações pontuais no tráfego nos trechos definidos pela concessionária.