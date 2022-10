Share on Twitter

da redação

No carro também estava a esposa do político, Milena Beatriz Sens Silvestre, que ficou ferida e está sendo transferida para Brasília. Conforme a assessoria do parlamentar, ele passa bem.

O acidente aconteceu por volta de 10h30 na altura do km 406, perto de Arraias. A polícia informou que a principal suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção no local onde há uma descida e uma curva.