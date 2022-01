A TO-387 começou a receber reparos no trecho entre Conceição do Tocantins e Taipas, no sudeste do Tocantins. Na quinta-feira (14) vídeos feitos por moradores mostraram as condições precárias da estrada.

da redação

Nas imagens, caminhões aparecem completamente atolados, com as rodas inteiras afundadas na lama. Para que saíssem do local, precisaram ser socorridos por máquinas como tratores e retroescavadeiras. Para veículos pequenos, o trecho é intrafegável.

Nesta sexta-feira, a Agência Tocantinense de Obras (Ageto) que é responsável pela manutenção das rodovias estaduais, disse que os reparos no local estão sendo feitos por equipes da própria Ageto com apoio da prefeitura de Taipas e de uma empresa particular.