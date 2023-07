Share on Twitter

Share on Facebook

O ex-governador Siqueira Campos voltou a registrar uma piora no quadro de saúde. O filho, Eduardo Siqueira, informou na madrugada desta terça-feira, 4, que o político teve uma crise renal aguda, fazendo-se necessário iniciar uma hemodiálise. Além disto, há um quadro infeccioso por septicemia, o que obrigou os médicos a trocarem os antibióticos que estavam sendo ministrados. “O estado de saúde de Siqueira Campos é considerado grave e a família continua primando pela transparência e verdade dos fatos para que não haja propagação de notícias falsas, principalmente pelo fato de que a história de Siqueira Campos se confunde com a própria história do Tocantins”, reforça o comunicado.