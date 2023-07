Share on Twitter

da redação

Em nota, a família do ex-governador Siqueira Campos informou que a piora da saúde dele ocorreu após ser diagnosticado com quadro infeccioso (septicemia) e crise renal aguda. Conforme a nota, o velório será realizado nesta quarta-feira, 5, no Palácio Araguaia, a partir das 7 horas.

Confira a nota

A família Siqueira Campos comunica a todos os tocantinenses que o nosso grande líder e visionário, José Wilson Siqueira Campos, 94 anos, nos deixou na noite desta terça-feira, 4 de julho. Internado desde a última quinta, 29 de junho, o ex-governador teve uma piora do quadro de saúde após ser diagnosticado com quadro infeccioso (septicemia) e crise renal aguda. A família informa ainda que o velório ocorrerá, nesta quarta-feira, 5 de julho, no Palácio Araguaia, mas ainda sem horário definido para se iniciar. Por fim, agradece a todos pelo carinho, solidariedade e orações.

Família Siqueira Campos

Palmas, 4 de julho de 2023

