Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Eduardo divulgou uma atualização em uma rede social na noite de sábado (1°). Siqueira segue internado na UTI de um hospital particular de Palmas. Na sexta-feira (30), a família informou que ele havia apresentado boa resposta às medicações. As dores, de acordo com o filho, são em decorrência de um câncer de próstata que está em tratamento desde 2002.

Ao g1, Eduardo explicou que no sábado a saturação do pai ficou baixa e os médicos deram início à aplicação de antibióticos. Após exame que será feito na noite deste domingo (2), a família saberá se a infecção cedeu.