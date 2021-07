O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Governo do Tocantins, o Servir, esclareceu os principais passos da rotina operacional de autorização de exames e outros procedimentos. Atualmente, o processo é realizado de forma digital sem a utilização de papel.

da redação

Para o secretário Executivo e diretor do Servir, Ineijain Siqueira, o Governo do Tocantins tem investido em melhorias nas áreas de tecnologia de modo a agilizar os processos de liberação. “O mais importante para nós, independente do prestador ou serviço escolhido pelo beneficiário, é elevar nosso padrão de qualidade, porque nosso principal compromisso, enquanto Servir, é cuidar dos servidores e de sua família prestando sempre os melhores serviços”, frisa.

Autorização de exames

Todos os procedimentos do plano necessitam de autorização prévia, contudo, a maioria dos exames simples é de liberação automática, conforme dados da Diretoria do Servir 87% dos exames são liberados automaticamente.

Os procedimentos que necessitam de autorização prévia são aqueles definidos e parametrizados pelo sistema do Servir e alguns serviços necessitam passar por um crivo médico, a exemplo dos procedimentos de alta complexidade e alguns Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia (SADT).

Para realização de exames simples, tais como raio-x, e exames laboratoriais de rotina, basta comparecer, ao prestador da rede credenciada pelo plano, depois do pedido autorizado, munido do número da carteira e documento de identificação ou com o número da solicitação.

O analista de Auditoria e Controle do Servir, Hugo Paceli Albuquerque, explica como funciona a rotina de autorização. “A primeira porta de entrada é pelo prescritor, ou seja, a clínica, o médico ou a secretária podem solicitar a autorização dos exames prescritos no momento que o beneficiário sai da consulta. Não sendo possível, o beneficiário pode solicitar a liberação, como também terceiros podem solicitar basta que tenham o número da carteirinha e pedido médico em mãos”, ressaltou.

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), a primeira coisa que se deve observar nas solicitações de exames é quanto aos dados obrigatórios, como: a indicação clínica do exame, data, carimbo e assinatura do médico. Todos esses dados devem constar na solicitação garantindo a veracidade das informações.

Canais de Atendimento

O Servir disponibiliza três canais de atendimento, WhatsApp no número 0800 591 3811, no endereço de e-mail [email protected] e nos postos de atendimento distribuídos em três cidades: Araguaína, Gurupi e Palmas.

O superintendente de Benefícios e Atendimento ao Cidadão, Reginaldo Pereira, destaca que o próprio beneficiário pode realizar o pedido de liberação de exames.

Orientações

O Servir orienta os beneficiários a comparecerem nos laboratórios somente com o pedido autorizado. Também, não efetue nenhum pagamento direto ao médico credenciado, ou a qualquer serviço próprio, sem antes procurar orientação com o Plano para os devidos esclarecimentos.

O beneficiário e seus familiares devem utilizar a sua assistência médica com responsabilidade, pois a utilização incorreta de seu plano de saúde resultará em aumento de custos ao Plano e consequentemente ao servidor.