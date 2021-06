Share on Twitter

Share on Facebook

Com o slogan,” Vacina pata todos”, servidores da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) realizam um manifesto nesta quarta-feira, 02.

por Régis Caio

A paralisação é organizada pelo sindicato da categoria, SINDAGRO, Associação dos Funcionários da Adapec – AFA-TO e ainda, pela Associação de inspetores do órgão, Assindefesa.

A pauta de reivindicação é: Inclusão dos servidores do órgão dentro dos grupos prioritários para vacinação contra Covid19; Melhores condições de trabalho.

“Após várias reuniões administrativas não terem alcançado o êxito esperado, os servidores decidiram realizar esta manifestação. O objetivo das entidades é chamar atenção do governo para essa importante categoria e conseguir incluir os servidores nos grupos prioritários para Covid19”, afirma a categoria.

A paralisação é por um dia, ocorre em todo o estado e atinge todas as áreas de atuação do órgão. As entidades orientaram os servidores a vestirem cor preta, usarem máscaras e evitar aglomerações.