Um funcionário do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) foi preso em flagrante suspeito de dirigir um veículo oficial embriagado e atropelar uma agente de trânsito. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13) no trecho da TO-010 próximo ao sindicato Rural de Palmas, onde estava sendo realizado show do cantor Wesley Safadão.

da redação