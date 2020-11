Semana Global de Empreendedorismo inicia nesta segunda-feira, 16

No Tocantins a programação segue até 30 de novembro com palestras e seminários online

Com o tema “A retomada da economia e o papel do empreendedorismo”, a 13ª edição da Semana Global de Empreendedorismo (SGE), começa nesta segunda feira, 16. O objetivo é fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreenderem.

No Tocantins, o evento será focado em marketing digital com especialistas do Facebook, YouTube, Instagram, Google e WhatsApp, empreendedorismo, finanças e educação empreendedora. A programação é online e gratuita e seguirá até 30 de novembro. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo Portal de Serviços do Sebrae Tocantins.

“O Sebrae e seus parceiros buscam sempre levar para os clientes meios que os deixem mais conectados ao mundo atual, além de trazer soluções efetivas para cada pequeno negócio prospere. As ações da SGE 2020 vem para inspirar, conectar e capacitar”, explicou Moisés Gomes, superintendente do Sebrae Tocantins.

Para a diretora técnica do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, a atualidade exige presença digital. “Estudar Marketing Digital é uma forma de entender esse novo comportamento do consumidor, para compreender qual a melhor maneira de se comunicar, tomar decisões e consumir”, analisou.

SGE

A Semana Global do Empreendedorismo é um movimento que acontece simultaneamente em mais de 180 países e tem como principal objetivo disseminar a cultura empreendedora. Em 2019, a SGE mobilizou no Brasil mais de 1,7 milhão de pessoas, com cerca de 14 mil atividades, que envolveram 1,8 mil parceiros em 2,3 mil municípios. A versão brasileira é a maior do mundo, com sete premiações internacionais.