Segunda fase da campanha de vacinação contra febre aftosa começa no dia 1º de novembro

O produtor rural tocantinense já sabe que novembro é o mês da segunda fase da vacinação contra a febre aftosa, especificamente, para bovídeos (bovinos e bubalinos) de 0 a 24 meses de idade, declarados na 1ª etapa de maio. A expectativa do Governo do Tocantins é vacinar 4 milhões de animais, dos mais de 8,8 milhões existentes. Há 23 anos, o Tocantins está livre da doença com vacinação.

via ascom

Após comprar a vacina em loja licenciada, o pecuarista terá até 10 dias para comprovar que vacinou. Basta levar a nota fiscal e a carta-aviso preenchida na Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adapec) no seu município. Devido aos cuidados de prevenção à Covid-19, é necessário agendar o atendimento para evitar aglomerações, os telefones podem ser consutlados no site adapec.to.gov.br.

“O Estado caminha para retirada da vacinação, mas até lá é preciso continuar cumprindo a obrigação de vacinar o rebanho para conseguirmos esse avanço tão almejado pela cadeia produtiva”, avalia o presidente da Adapec, Alberto Mendes da Rocha.

Índice vacinal

O Tocantins tem alcançado, por ano, altos índices de coberturas vacinais nas campanhas. Na primeira etapa da campanha, realizada em maio deste ano, foram vacinados 8.670.975 bovídeos, perfazendo um percentual de 98,71%. O total de animais teve um aumento de 3,64% em relação à última etapa de vacinação contra aftosa, ocorrida em novembro de 2019, passando de 8.493.825 para 8.803.708 animais imunizados.