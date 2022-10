da redação

O evento faz parte do projeto Ciclo de palestras, que a Sefaz desenvolve dentro do programa de capacitação de seus servidores e tem como objetivo fomentar discussões sobre temas atuais e relevantes para o País e, consequentemente, à prestação dos serviços públicos.

A escolha do tema da palestra foi motivada por serem assuntos que se entrelaçam e fazem parte do cotidiano do todos os cidadãos. Em sua fala, o ministro deve abordar o conteúdo mostrando os desafios da sociedade para aliar direitos constitucionais importantes, como a liberdade de expressão, com as novas formas de expressão advindas com as novas tecnologias, no exercício pleno da democracia.

Embora direcionada aos servidores da Sefaz, a palestra será aberta a vagas limitadas, sendo necessária inscrição prévia pela link https://forms.gle/nNrDNWVTCPaE8m266.

O programa de capacitação dos servidores da Sefaz é executado pela Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício de Aguiar Franco.