A secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, acompanhada dos superintendentes de Juventude, Esportes e Lazer, Clay Rios, e de Administração, Infraestrutura e Obras, Rômulo Junior, esteve nesta terça-feira, 2, nas obras da Escola de Tempo Integral, padrão 1500 alunos, que está em finalização no Setor Maracanã, em Araguaína.

Além de verificar in loco o andamento da obra, que será entregue à comunidade em abril, a gestora tratou de projetos que serão desenvolvidos, no local, voltados ao incentivo do esporte. “O complexo poliesportivo que está sendo construído aqui é uma estrutura incrível, com potencial de transformar os jovens que aqui estudarão em verdadeiros atletas”, vislumbrou a secretária.

A escola dispõe de quadra poliesportiva coberta, piscina semiolímpica, campo de futebol society, pista de atletismo, caixa de areia de salto em distância, todos ambientes com arquibancadas cobertas. Além disso, a unidade de ensino dispõe de um bloco de esportes, onde serão ofertadas outras modalidades como artes marciais, xadrez, tênis de mesa, dentre outros.

“Com esta estrutura, temos condições de oferecer e incentivar uma gama de esportes, inclusive de autorrendimento. A comunidade de Araguaína vai contar com um suporte muito importante para o fortalecimento da Educação aliada ao desporto”, enfatizou Clay Rios.

Ainda em Araguaína, a secretária visitou a Escola Estadual Professor Alfredo Nasser, que está recebendo obras de pintura, seguindo a nova identidade visual elaborada para as unidades de ensino da rede estadual, o Ginásio de Esportes Neblina, que será contemplado com piso modular esportivo indoor, além da Escola Estadual Marechal Rondon.

Também participaram das visitas a diretora regional de Educação de Araguaína, Eulessandra Castilho, e o diretor de Esportes, Luciano Oliveira.