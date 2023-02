da redação

Ambos foram recebidos pelo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Paulo Carneiro, que expressou seu apreço pela entidade e pelos membros. “Poder contar com o apoio e a experiência do presidente Itelvino Pisoni e da Superintendente Alexandra Bramatti na definição de estratégias de atuação para o SEBRAE Tocantins será um ganho imensurável para os pequenos negócios e para a sociedade. Vamos trabalhar juntos para promover ainda mais a melhoria do ambiente de negócios no Estado”, disse.

Já o presidente do Sistema Fecomércio Tocantins explicou que o comércio do estado tem sua relevância e o Sebrae desempenha papel importante para o setor. “A maioria das empresas do nosso estado são micro e pequenas, por isso, o trabalho do Sebrae é primordial para que haja um cenário mais favorável a essa parcela de empreendedores que são os grandes fomentadores de emprego e renda no Tocantins. Por essa razão, é uma honra poder contribuir com o Sebrae, por meio do CDE”, ressaltou Pisoni.

O Sistema Fecomércio – Sesc – Senac Tocantins tem solidez e é referência para os empresários tocantinenses e trabalhadores do comércio de bens, serviços e Turismo. Atualmente conta com uma estrutura que contempla 22 unidades físicas e 5 unidades móveis. Além disso, realiza anualmente mais de 1 milhão de atendimento em nosso estado, promovendo qualidade de vida, qualificação profissional e representando este setor tão importante para a economia.

A assinatura do termo de posse ocorreu na sede do Conselho Deliberativo do Sebrae, em Palmas, às 9h.