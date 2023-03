da redação

O encontro também serviu para estreitar relações entre o Tocantins e o Governo Federal para que os projetos sejam consolidados. “O encontro com o ministro Padilha foi importante para levantar as pautas em tramitação de interesse do Tocantins. Federalização de alguns trechos, habitação e financiamento para investimentos em nosso território”, afirmou o Governador.

“Em encontros como esse, reforçamos a importância da articulação política para o andamento das próximas etapas, que consolidam esses projetos”, disse o secretário de Representação do Tocantins em Brasília, Carlos Manzini.

O secretário de Planejamento e Orçamento do Tocantins, Sergislei Silva de Moura, destacou o papel do Tocantins no escoamento da produção e sua repercussão no cenário nacional. “Devido o corredor de transporte criado pela rodovia Norte e Sul é necessário criar ramificações de estradas recuperadas e pavimentadas, interligando os modais de transporte trazendo o desenvolvimento que uma boa estrutura logística pode gerar”, completou.

Além dos secretários de Estado, a audiência do governador Wanderlei Barbosa com o ministro Alexandre Padilha foi acompanhada pela senadora Dorinha e o deputado federal Ricardo Ayres.