Polícia Militar do Tocantins anunciou na tarde desta quinta-feira (4) que vai adiar as provas do concurso público que estavam previstas para o dia 14 de março.O motivo é o agravamento da situação da pandemia da Covid-19 no estado.

Da redação

A nova data provável das provas é o dia 4 de abril. O comandante-geral da PM, coronel Silva Neto, disse que os organizadores vão acompanhar a evolução dos números da doença para avaliar se será possível cumprir essa previsão.

O anúncio foi feito após a prefeitura de Palmas emitir um decreto que endurece as restrições na capital e impede a realização de concursos por 10 dias. Durante a coletiva em que o adiamento foi anunciado, a PM informou que a decisão foi tomada antes mesmo da emissão do decreto e que a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) tinha sido avisada disto na quarta-feira (3).

Foi divulgado ainda o número de inscritos do concurso. Ao todo, serão 45.815 candidatos.