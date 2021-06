Share on Twitter

O programa, além de fazer o levantamento de dados e detectar fatores de risco à saúde dos usuários da rodovia, busca uma ação educativa e informativa sobre saúde e segurança viária.

da redação

Entre os dias 14 e 18 de junho de 2021, a Polícia Rodoviária Federal participou de mais uma etapa do programa ‘Comando de Saúde nas Rodovias’. As ações aconteceram em parceria e nas instalações de uma rede de combustíveis dos Postos Ipiranga ao longo da BR 153 e atenderam cerca de 2.250 motoristas.

Foram ofertados os seguintes procedimentos: oximetria, aferição de temperatura corporal, pressão arterial, nível de glicose, bioimpedância, vacinação do calendário adulto e da gripe para caminhoneiros, atendimento odontológico, atendimento médico para caminhoneiros e testes de HIV, Sífilis, Hepatite B. Houve também distribuição de preservativos.

A PRF aproveitou a oportunidade para reforçar conceitos de segurança viária levando informação e cidadania através de palestras que tratam de direção segura, prevenção de acidentes, o perigo do uso de estimulantes que inibem o sono enfatizando, como temas que caminham juntos com a saúde do motorista. É importante lembrar que a construção de um trânsito seguro depende, principalmente, da conduta responsável dos condutores.