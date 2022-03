A FAET e o órgão ambiental do estado discutiram ações conjuntas para tentar minimizar as dificuldades que os produtores rurais do Tocantins estão tendo diante das exigências ambientais. A parceria entre a instituição e o Governo do Estado foi realizada em reunião na sede da FAET em Palmas, durante reunião do presidente Paulo Carneiro e o presidente do Naturatins, Renato Jayme.

Da redação

Na reunião foram tratados de assuntos como o sistema de protocolo e os processos de licença ambiental. A entidade e o órgão ambiental vão estudar a formalização de uma parceria visando difundir as obrigações ambientais para o produtor rural no Tocantins, também vão aprofundar a discussão sobre soluções para outras demandas do setor rural. Também participaram da reunião o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, Rafael De Leon, os superintendentes da FAET, Frederico Sodré, e do Senar, Rayley Luzza e o gerente de Análise e Licenciamento Ambiental do Naturatins, Deivid Sousa Silva.