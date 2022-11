ATUALIZAÇÃO 06h20

Pontos de concentração de manifestantes que protestam contra o resultado da eleição presidencial nas rodovias federais do Tocantins

✔️ – BR 153, km 493,8, Paraíso do Tocantins – TO. Às 15:30 do dia 31/10/2022 iniciou interdição da rodovia, com aproximadamente 100 veículos. Após negociação com equipe da PRF, manifestantes aceitaram finalizar o movimento. Pista sendo limpa para reestabelecimento do fluxo. PRF no local.

✔️ – BR 153, km 152, Araguaína/TO. Às 17:30 do dia 31/10/2022 iniciou interdição de rodovia, com aproximadamente 50 veículos no local. Manifestantes continuam no local. Trânsito liberado para todos os tipos de veículo, inclusive para caminhões. PRF no local.

✔️ – BR 153, km 676, Gurupi/TO. Às 20:30h do dia 31/10/2022, aproximadamente 70 manifestantes em bloqueio total da rodovia. Após negociação com equipe da PRF, manifestantes aceitaram finalizar o movimento. Pista sendo limpa para reestabelecimento do fluxo. PRF no local.

Apoio:

✔️ – BR 226, km 593, Estreito/MA. Às 19h do dia 31/10/2022, aproximadamente 40 manifestantes. Equipe De Palmeiras em apoio até a chegada da equipe da Delegacia de imperatriz/MA. Após negociação com equipe da PRF, manifestantes aceitaram finalizar o movimento. Pista liberada. PRF no local.