PRF afirma queda nos números de acidentes e mortes na virada de ano no TO

Os números seguem a tendência de queda já observada no feriado do Natal. No entanto, o número de flagrantes de ultrapassagem indevida continua preocupante.

da redação

Assim como ocorreu no Natal, para que as pessoas pudessem chegar a seu destino em segurança e festejar com saúde a chegada de 2021, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a fiscalização e o trabalho de prevenção a acidentes nas rodovias federais de todo o país. As ações para o feriado se deram de 30 de dezembro a 03 de janeiro nos principais pontos de acidentalidade e incidência de práticas criminosas.

Nesse período, cerca de 3 mil veículos e pessoas foram fiscalizados. Além de conscientizar os usuários quanto à importância da obediência às leis de trânsito, os policias buscaram coibir condutas que potencializam a ocorrência de acidentes graves.

Ainda assim, muitas pessoas se arriscaram e colocaram a vida de outras pessoas também em risco. Durante a operação, 7 motoristas foram flagrados conduzindo veículo depois de consumir bebida alcoólica. O número é 56% menor do que o registrado em 2019, no período de 28/12 a 01/01.

A pressa também fez muita gente ultrapassar de forma proibida. Um total de 119 condutores foram autuados pela manobra arriscada; o número representa um aumento de 109% em relação ao feriado de Ano Novo de 2019; e uma redução se comparado ao feriado do Natal 2020, quando foram registradas 236 ultrapassagens irregulares.

Em se tratando de acidentes, a PRF registrou durante a Operação Ano Novo, um total de 7 acidentes nas rodovias federais de todo o Brasil. Se comparado a 2019, houve uma redução de 30%, na época 10 acidentes foram registrados.

Os acidentes graves, aqueles que resultam em vítimas, somaram 3, uma diminuição de 40% se comparado a 2019. No total, 10 pessoas ficaram feridas, 44% menos que no ano passado. Em 2020, vítimas de acidentes, 01 pessoa perdeu a vida, mesmo número de 2019.