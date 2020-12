Prefeitura de Dianópolis entrega reforma de escola no bairro Nova Cidade

A Prefeitura de Dianópolis finalizou a obra geral e ampliou a infraestrutura da unidade escolar, que poderá atender mais alunos.

da redação

Alunos, professores e servidores da Escola Municipal Professor Renato Rodrigues Alves, localizada no bairro Nova Cidade, começarão o ano letivo em um novo ambiente escolar, graças a nova reforma e ampliação geral da unidade.

A Prefeitura utilizou recursos municipais destinados à educação para realizar as melhorias na instituição de ensino. A solenidade de inauguração aconteceu na manhã desta terça-feira (15), com a presença do prefeito de Dianópolis, Padre Gleibson Moreira, da secretária municipal da Educação, Rone Lúcia Vogado, do gestor Célio José de Souza, da primeira gestora Alexandra Batista e dos servidores educacionais.

A escola atende 300 alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). Após a construção de novas salas, banheiros, cantina, reparo de rede elétrica e pintura, passará a receber mais de 360 alunos, incluindo novas modalidades de ensino: Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Infantil.

“A primeira conquista para essa comunidade foi a criação da escola, fundada no ano de 2017. E hoje, honrei meu compromisso de entregar um ambiente ampliado completo, adequado, bonito e novo. Uma conquista que atenderá toda a necessidade educacional do bairro,” disse o prefeito.

Para Rone Lúcia Vogado, a entrega é a concretização de um sonho. “É um sonho realizado, pois nem escola o bairro tinha, depois iniciamos com a escola simples e agora estamos com ela ampliada e em perfeitas condições. Isso nos motiva mais ainda, a promover um ensino de qualidade aos nossos alunos,” contou a secretária, pontuando que a gestão zelou pela educação da cidade.

Quem também aprovou e destacou que a transformação do espaço vem ao encontro do desejo de fomentar uma melhor educação, foi o gestor da escola e professor Célio José de Souza.

“A educação precisa de um bom espaço físico que estimule o ensino e aprendizado. Estamos felizes porque acolherá toda a comunidade,” finalizou o gestor da escola.