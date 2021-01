da redação

Sete prefeitos, acompanhados da deputada estadual Luana Ribeiro, participaram da audiência, que teve como objetivo estabelecer os primeiros contados com o Governo do Estado após assumirem a gestão dos seus respectivos municípios e alinhavar futuras parcerias para levar as ações reclamadas pelos munícipes.

Essas audiências são importantes para discutir as ações prioritárias de cada localidade e veem ao encontro das propostas do governador Mauro Carlesse, de unir esforços com o Legislativo e os gestores municipais para melhorar as condições de vida da população. Para o Governador, essas reuniões devem ser cada vez mais frequentes para promover o desenvolvimento de cada localidade e, automaticamente, do Estado do Tocantins. “Sou municipalista e essas reuniões são muito importantes para sabermos as demandas dos municípios e junto com os nossos deputados estaduais e a bancada do Estado no Congresso, possamos trabalhar nesse sentido. Quanto melhor o município, melhor para o Estado e para a comunidade. Só assim se consegue mudar um estado como o nosso, muito carente. E a gente sabendo das demandas dos municípios vai ter condições de estar ajudando”, explicou o Governador.

A prefeita de Xambioá, Patrícia Evelin, frisou que essa foi a primeira visita ao Governador após assumir pela segunda vez a prefeitura do município e elogiou a iniciativa e o desprendimento do governador Mauro Carlesse. “Muito importante a iniciativa e foi possível apresentar e discutir as demandas do município. Uma nova gestão, novos compromissos e novos desafios, mas temos um grande parceiro, que é o governador Carlesse. Essa abertura é fundamental para levarmos as ações que o município precisa”.

O prefeito de Alvorada, Paulo Antônio, também elogiou a iniciativa e destacou que a expectativa é a melhor possível nesta segunda gestão no município. “Sempre tivemos o apoio do nosso governador Mauro Carlesse e temos a consciência que vai permanecer. A grande aceitação do Carlesse com os prefeitos é justamente isso. Ele é um Governador municipalista, uma pessoa que se preocupa com os municípios e com a gestão dos municípios”, pontuou o gestor.

Alessandro Borges, de Muricilândia, ressaltou que vê com bons olhos esse gesto do governador Mauro Carlesse em receber os prefeitos para discutir as demandas de cada localidade. Ele entende que essa iniciativa logo no início da gestão é importante, para que cada um possa planejar as ações e atender a população. “Assumimos agora e temos a certeza que as parcerias são primordiais para o bom andamento dos serviços públicos, principalmente daqueles essenciais, os investimentos na infraestrutura, a parte estratégica da saúde contra a pandemia. Tenho certeza que o estado ganha com isso e, principalmente, os moradores de cada localidade. As expectativas de parcerias se multiplicaram e são as melhores possíveis”, ressaltou.

Municípios

Participaram da audiência os prefeitos de Alvorada, Paulo Antônio; Ananás, Valdemar Nepunoceno; Araguaína, Wagner Rodrigues Barros; Muricilândia, Alessandro Borges; Pequizeiro, Jocélio Nobre; Xambioá, Patrícia Evelin; e Filadélfia, Davi Bento.