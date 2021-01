O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi, instaurou nesta sexta-feira, 15, Inquérito Civil Público com vistas a apurar o suposto ato de improbidade administrativa de autoridades do Poder Executivo e Legislativo do Município de Aliança do Tocantins, decorrente do descumprimento de normas sanitárias de enfrentamento à pandemia do coronavírus.

No último dia 10, o prefeito e os vereadores convidaram a população do município para um almoço, na feira coberta da cidade, em comemoração à vitória dos candidatos eleitos nas últimas eleições municipais. O evento foi registrado e revelou pessoas aglomeradas, dançando, sem usar máscaras ou respeitar o distanciamento social.

Como diligência, o promotor de Justiça Roberto Freitas Garcia expediu ofícios ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores, para que no prazo de 10 dias, se pronunciem acerca dos fatos, em especial, informando os nomes dos autores da iniciativa, das autoridades que participaram do evento e das pessoas físicas/jurídicas que contribuíram financeiramente para a ocorrência da festa.